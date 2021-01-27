شكرا لبحثكم عن خبر شركة يوتيوب تحاصر قناة الفنان ايوب طارش بطلب من مؤسسة 13يونيو والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أبلغت شركة يوتيوب الفنان اليمني الكبير أيوب طارش عبسي بإغلاق قناته بسبب نشره أغانٍ تعود ملكيتها لمؤسسة 13 يونيو للتوزيع الفني، حسب شكواها.

وقال مقربون من الفنان أيوب إن مؤسسة 13 يونيو للتوزيع الفني أبلغت شركة يوتيوب بذلك لمنع إعطاء أيوب أغانيه.

وأشارت المصادر إلى أن شركة "فيسبوك" أيضا أصمتت أغاني أيوب في صفحته على "فيسبوك" بسبب شكوى مؤسسة 13 يونيو.

ووصف نشطاء وحقوقيون خطوة مؤسسة 13 يونيو للتوزيع الفني بأنها نهب وبلطجة، معرجين إلى أن تلك المؤسسة نهبت حقوق الفنان اليمني الكبير أيوب طارش المنقطع عن المؤسسة منذ سنوات عدة.

وكانت شركة 13 يونيو الوكيل الفني الذي احتكر إنتاج ألبومات الفنان أيوب طارش طوال العقود الماضية.

وأطلق الفنان أيوب طارش قناته على يوتيوب في السادس من فبراير 2016، لتضم مختلف أعماله الفنية.

وتحتكر شركة جراند تكنولوجي حقوق الملكية الفكرية لأغاني أيوب طارش في يوتيوب، وهي خطوة أثارت ردود فعل واسعة جراء تعامل هذه الشركة مع صناع المحتوى في اليمن، بسبب احتكارها لأغاني الكثير من الفنانيين.