شكرا لبحثكم عن خبر البنك المركزي يسلم إشعارات لمندوبي وحدات الجيش لصرف راتب شهرين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دشنت امس عملية صرف مرتبات الوحدات العسكرية والدوائر والهيئات لشهري أغسطس وسبتمبر. وقال رئيس صحيفة الجيش علي منصور مقراط أن الدائرة المالية بوزارة الدفاع دشنت اليوم صرف مرتبات الوحدات العسكرية وان البنك المركزي سلم الاشعارات للمندوبين الماليين إلى شركات الصرافة والذين بدأوا الاستلام من وحدات عدن وحسب البرنامج للحج والضالع وأبين وجبهات القتال. وأشاد الإعلامي العسكري علي مقراط بالجهود المضنية لقيادة الدائرة المالية ممثله بمديرها العميد عبدالله عبدربه ونائبه العميد علي الظبي وكوادر الدائرة للجهود المبذولة. وكانت احتجاجات عفوية لعسكريين تظاهرت أمام البنك وكذا الليلة قبل الماضية في خط العريش واستدرك الصحافي مقراط قائلا : ينبغي على العسكريين التعاون لمساعدة الحكومة التي تتواجد في معاشيق ومع الدائرة المالية للجيش والبنك المركزي. والمطالبة بحقوقهم بالشكل القانوني الحضاري الذي يحفظ الامن و ورمزية الدولة والصبر والتحمل لانتزاع حقوقهم وعدم الانجرار إلى الفوضى التي تخلف خراب.

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