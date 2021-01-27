عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الحوثي أخطر إرهاب.. رسالة يمنية بألغام محرمة دوليا

الأربعاء 27 يناير 2021

الخليج 365

استخدم جنود يمنيون ألغاما محرمة عالميا زرعها الحوثيون لبعث رسالة مفزعة للعالم عن أخطر أنواع الإرهاب الدولي.



الصور التي تداولها ناشطون يمنيون تظهر رسم جنود على الرمال عبارة "الحوثي جماعة إرهابية" بألغام زرعتاها المليشيات الانقلابية في إحدى البلدات الساحلية بمحافظة حجة، غربي البلاد، والتي كانت أحد الحقول الملغومة ومكامن موت ضخمة.

ووفقا للصور، فقد قامت فرق نزع الألغام التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة بالجيش اليمني برسم اسم المليشيات عقب تفكيك عشرات الألغام المضادة للأفراد في بلدات المحافظة المطلة على البحر الأحمر في رسالة مفادها أن الحوثي جعل البلد أكبر حقل ألغام.

ويحظر القانون الدولي استعمال الألغام المضادة للأفراد تحت أي ظرف وفقا لمعاهدة "أوتاوا " 1997 وتستخدمها المليشيا الحوثية بالإضافة إلى أنواع أخرى، غالبيتها مصنعة محليا وتزرع للإضرار بشكل مباشر بالمدنيين الأبرياء.

ووثقت منظمات أممية ودولية أدلة متنوعة على زرع مليشيا الحوثي آلاف من الألغام المحرمة مضادة للأفراد بما فيها من طراز "بي2 إم كي 2" و"POMZ" ذات هيكل معدني يصعّب اكتشافها بأجهزة مكافحة الألغام بالإضافة إلى كميات لم تحصى بعد، من الألغام الأرضية والعبوات التي تتماهي مع الصخور وجذوع الأشجار والشراك الخداعية بأحجام وأشكال مختلفة.

يأتي ذلك، ضمن حملة رأي عام مستمرة منذ أيام لمطالبة أعضاء مجلس الأمن بتكثيف العقوبات على مليشيات الحوثي، ودعم قرار الإدارة الأمريكية بتصنيف الانقلابيين كمنظمة إرهابية تضامنا مع ضحايا الألغام وآلاف الجرائم والانتهاكات.

واعتبر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، في تعليق على لوحة الموت "إنها واحدة من أخطر الجرائم التي ارتكبتها المليشيات الحوثية بحق حاضر ومستقبل اليمنيين".

وذكر الوزير اليمني في "تويتر" أن مليشيا الحوثي زرعت الألغام في المناطق التي وصلت أليها بشكل عشوائي دون تفريق بين مواقع عسكرية ومدنية بما فيها المنازل والمدارس والمساجد والطرق والأسواق ومناطق الرعي والزراعة ولم تسلم منها حتى مصادر المياه.