شكرا لبحثكم عن خبر صدق او لا تصدق.. مسؤول رفيع في مطار عدن الدولي من دون مكتب ! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تبذل سلطة جوازات مطار عدن الدولي جهود مثابرة -في سياق واجباتها- في ضبط المخالفين لقانون الهجرة والجوازات والتحقق من دخول وخروج المشتبه بهم يمنيون او من جنسيات مختلفة تسللوا من خلف الحدود ويقعون في قبضة سلطة الجوازات تباعا وتوقيف وإتخاذ الاجراءات اللازمة وتسليمهم للسلطات الامنية.

كل هذه الجهود الحثيثة في الوقت الذي لا يتوفر لمدير عام جوازات مطار عدن الدولي مكتب خاص به

منذ إعادة العمل في المطار بعد تحريره من الانقلابيين وعودة نشاط المطار في ٢٥ يوليو 2016 وحتى يومنا هذا .

وفي الوقت الذي تتوفر مكاتب للإدارات والسلطات في المطار يجد مدير عام الجوازات صعوبة في تسيير مهامه وواجباته وحفظ كل ما يتعلق ب بصورةصحيحة لعدم توفر مكتب .. ما رأي مدير عام مطار عدن الدولي.