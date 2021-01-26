شكرا لبحثكم عن خبر نازح بلحج ينتقم من مواطن تشاجر معه بقتل طيوره !! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال مواطنون يقطنون قرية سفيان شرق مدينة الحوطة ان نازح منطقة الجراحي بمحافظة الحديدة قتل عشرات من طيور الحمام تعود ملكيتها إلى مواطن من سكان سفيان تبن.

وذكروا انه نتيجة خلافات شخصية أقدم شخص يدعى، أحمد علي ويلقب بالبرمة، على قتل مجموعة من الحمام بآلة حادة ، يمتلكها المواطن، صديق عبدالله ناصر، من سكان المنطقة.

وقالت ذات المصادر أن قيمة الحمام التي تم إعدامها تقدر بحوالي 70 ألف ريال، فيما نزلت الأجهزة الأمنية إلى المنطقة ولم ترد تفاصيل بشأن ضبط المتهم.