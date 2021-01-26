شكرا لبحثكم عن خبر عاجل: قوات سعودية في طريقها الى عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وصلت قوات سعودية ضخمة الى مدينة احور في طريقها الى عدن صباح الثلاثاء. ووصلت القوات الى مدينة احور في طريقها الى عدن بحسب افادة مصدر عسكري لصحيفة عدن الغد. وقال المصدر ان القوات تتضمن عشرات الاليات والمدرعات وناقلات الجند. ومن المتوقع وصول القوات الى عدن خلال الساعات القادمة.

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