شكرا لبحثكم عن خبر الحالمي: قبضنا على المسلح الـ"بلطجي" ونناشد البقية التوجه لقتال المليشيات الحوثية بالجبهات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

ألقت قوات الحزام الأمني -قطاع المنصورة- بقيادة القائد كمال الحالمي قائد القطاع على مسلح أطلق الرصاص داخل إحدى المستشفيات في تعدٍّ صارخ على حرمة المكان وترويع من فيه.

ومن خلال تنسيق عالي بين العميد جلال الربيعي قائد الحزام الأمني في العاصمة عدن وأخيه قائد قطاع المنصورة نجحت عملية إلقاء القبض على المسلح المصنف أمنياً بـ "الخطير".

وقال مصدر أمني "إن مسلحاً خارجاً عن النظام والقانون ويدعى:- (م. ع. ع) اعتدى يوم الجمعة الماضية الموافق 15 يناير الجاري على المستشفى الكوبي الحديث الكائن في شارع السجن، مطلقاً الذخيرة الحية داخل المستشفى، مما تسبب بذعر وخوف لدى المرضى ومرافقيهم، وكذا الطواقم الطبية، والزوار، ثم لاذ بالفرار وسط ذهول الناس، مهدداً بسلاحه من سيتولى التبليغ عنه".

وأضاف المصدر أنه وفور وصول بلاغ عملياتي إلى حزام قطاع المنصورة تحركت قوة لضبط "البلطجي" المسلح، من خلال عملية رصد وبحث واسعتين تكللتا بالنجاح بفضل الله تعالى.

وأردف المصدر أن المطلوب أمنياً تم الإيقاع به على أيدي قوة من طوارئ الحزام الأمني -قطاع المنصورة- في موقع استخدمه "المتهم" الهارب كتمويه بشارع التسعين الذي يعج بالحياة المدنية في عملية أمنية نوعية لم يحدث فيها إطلاق رصاصة واحدة.

وبعد أن استكملت جميع التحقيقات الأولية، وتجميع أوراق الحادثة بالملف، تم تحويله إلى جهة الاختصاص لتأخذ الإجراءات القانونية مجراها.

وفي هذا الصدد طالب القائد كمال الحالمي قائد الحزام الأمني -قطاع المنصورة- المسلحين الذين يقترفون أعمالاً خارجة عن النظام والقانون في العاصمة عدن بالذهاب إلى جبهات القتال المشتعلة مع أسلحتهم وتوجيه فوهات بنادقهم نحو المليشيات الحوثية لنيل النصر بشرف أو الشهادة بعزة، بدلاً عن الاستعراض بالأسلحة أمام المواطنين العزل في المدن، والأماكن العامة والاستقواء على المدنيين ظلماً وعدواناً.