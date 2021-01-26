شكرا لبحثكم عن خبر محكمة في عدن تطالب مكتب الشؤون الإجتماعية بتنفيذ هذا القرار (وثيقة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - طالبت المحكمة الإدارية الابتدائية م/عدن، مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، بتنفيذ حكمها الصادر بشأن دعوى قضائية بشأن اللجان النقابية في شركة النفط.

وحسب تعميم من المحكمة إلى مكتب الشؤون الاجتماعية بعدن : رفع مجلس اللجان النقابية بشركة النفط اليمنية م/عدن، دعوى قضائية، في المحكمة الإدارية الابتدائية م/عدن، ضد المدعي عليهم، شركة النفط اليمنية م/عدن، اتحاد العمال لنقابات عدن، ومكتب الشؤون الاجتماعية م/عدن.

وأقرت المحكمة الإدارية حسب التعميم الذي تحصلت عليه عدن تايم : في جلستها الأربعاء الماضي قبول الدعوى شكلا، وكذلك إيقاف اللجان النقابية المستحدثة في شركة النفط م/عدن كإجراء مؤقت حتى يتم الفصل في الدعوى.

وطالبت المحكمة في التعميم الصادر اليوم الثلاثاء، مكتب الشؤون الاجتماعية بتنفيذ قرار المحكمة وموافتها بما تم في هذا الشأن.

وخلال الفترة الأخيرة شهدت شركة النفط، انتخاب لجان نقابة في المنشآت التابعة لها، وهو الإجراء الذي اعتبرته مجلس اللجان النقابية في شركة النفط اليمنية م/عدن، غير قانوني، فيما تعتبر اللجان المشكلة أن مجلس اللجان منتهي الصلاحية، مما اوجد خلافات استدعت اللجوء للمحكمة الإدارية.