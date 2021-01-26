إرتفاع جديد بأسعار الصرف في عدن اليوم الثلاثاء

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يزيد بن سلمان - شبوة - واصلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في ارتفاعها مساء اليوم الثلاثاء في السوق المحلية بالعاصمة عدن. وقال صرافون ان سعر صرف الدولار الامريكي بلغ اليوم 851 ريال يمني للشراء، فيما بلغ سعر بيعه 862 ريال يمني. وأضافوا ان الريال السعودي سجل مساء اليوم 224 ريال يمني للشراء، ويباع بسعر 226 ريال يمني. ويأتي ارتفاع اسعار العملات في الوقت الذي يعاني فيه البنك المركزي شح في السيولة النقدية التي منعته من الايفاء بالتزاماته من دفع مرتبات موظفي القطاع الاداري للدولة، وبحث وزارة المالية امكانية كاك بنك من دفعها بشكل تدريجي.

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