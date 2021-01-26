شكرا لبحثكم عن خبر هدوء حذر يسود جبهات القتال بالضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - يسود الهدوء الحذر مختلف جبهات القتال خلال الايام القليلة الماضية يتخلله تبادل لإطلاق النار بالأسلحة المتوسطة ومواجهات متقطعة تحدث بين الحين والآخر ونشر المركز الإعلامي لمحور الضالع القتالي ان اخر المواجهات كانت صباح اليوم حيث شنت قواتنا قصفاً مكثفاً بمدفعية 23 استهدفت فيه مواقع تمركز العدو في النُبيجات بقطاع الفاخر.

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