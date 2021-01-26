البحسني يقوم بزيارات ميدانية مفاجئة لعدد من المواقع بمدينة المكلا 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

قام محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، مساء اليوم، بزيارات ميدانية مفاجئة لعدد من المواقع بمديرية مدينة المكلا، مطلعا على مستوى الانضباط بتنفيذ توجيهات السلطة المحلية بالحفاظ على النظافة العامة، والتزام المحال التجارية بالنظافة، ومعرفة مدى الالتزام بمنع الباعة المفترشين للشوارع العامة خلال الفترة المسائية.



وخلال تجواله بالشوارع العامة والداخلية، قدم المحافظ الشكر لأصحاب المحال والأكشاك والباعة الملتزمين بالنظام، والبيع في اطار مساحة محالهم دون الإضرار بالشوارع العامة، والملتزمين بالنظافة أمام محالهم، مؤكدا أن ذلك يعكس مستوى الوعي لديهم، بالحفاظ على مدينتهم نظيفة.

واشاد المحافظ بما شاهده من التزام عام بالنظافة في أحياء المدينة، مشددا بإتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين خلال الفترة المسائية، سواء المخالفين لأنظمة السير أو الوقوف الخاطئ في شوارع المدينة، أو الباعة المتجولين والمركبات التي تتسبب في حدوث حالات الاختناق والازدحام المروري.

وأكد المحافظ، ان السلطة المحلية تهدف من هذه الاجراءات بالدرجة الأولى، الحفاظ على البيئة نظيفة، وتحسين المدينة، والتخفيف من الاختناقات المرورية سيما في الشوارع العامة في الشرج والديس والمكلا، ولن تقف ضد مصالح المواطنين البسطاء، بل سيتم تنظيم مواقع خاصة لهم، لمزاولة مهنهم الشريفة، دون الإضرار بمصالح المجتمع بشكل عام، عبر افتراش الشوارع العامة، واحتجاز قرابة نصف الشارع للوقوف الخاطئ أو البيع وسط الشوارع المخصصة لمرور السيارات.