وزير الشؤون الإجتماعية والعمل يبحث مع ممثلي اليونيسيف مشروع تحويل الحولات النقدية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الشؤون الإجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد حسن الزعوري، اليوم الثلاثاء، مع مدير مكتب اليونيسيف تشارلز نزوكي ومسؤول وحدة إدارة المشاريع والحوالات النقدية الطارئة في اليونيسف فايوليت وارنر، إمكانية تحويل مشروع الحوالات النقدية الطارئة الى صندوق الرعاية الإجتماعية وفقاً للإتفاقية المبرمة سابقاً.



وفي اللقاء، أكد الدكتور زعوري، ان الوضع في العاصمة المؤقتة عدن مستقر ويوجد بصندوق الرعاية كوادر مؤهلة وقادرة على تنفيذ المشروع ولا حاجة لوسطاء كون هناك مبالغ نقدية تذهب مصروفات اثناء عملية الصرف يمكن توفيرها عند تحويل المشروع لصندوق الرعاية الإجتماعية .. داعياً المنظمات الداعمة والصناديق بما فيها الصندوق الإجتماعي للتنمية الانتقال الى العاصمة المؤقتة عدن وتوريد المبالغ النقدية للبنك المركزي التي ستعمل على تحسين الوضع الاقتصادي باليمن.

وتطرق وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الى مشروع الاستراتيجية الوطنية للحماية بإعتبارها خطة طموحة تمتد لخمس سنوات قادمة وأمكانية دعم اليونيسيف لهذه الإستراتيجية من خلال تنظيم الورش وعقد لقاءات وإجتماعات مع الوزارات والجهات المختصة .. لافتاً إلى تطلع الوزارة توسيع نطاق الشراكة والتعاون مع المنظمات الدولية بما فيها اليونيسيف بما يمكنها من تقديم خدمة للناس وتخفيف الأعباء عليهم .

من جانبهما أكد ممثلي اليونيسيف ان برنامج الحوالات النقدية الطارئة مدعوم من البنك الدولي واليونيسيف ولا يوجد اي عوائق في عودة البرنامج الى صندوق الرعاية الإجتماعية حسب ما تم الاتفاق عليه مسبقاً خاصة وان قاعدة البيانات كما سلمت من قبل صندوق الرعاية الى اليونيسيف .. مبدين إستعداد المنظمة دعم الاستراتيجية الوطنية للحماية وكذلك دعم وبناء القدرات لصندوق الرعاية الاجتماعية واستمرار النقاشات والحوارات لما من شأنها إعادة برنامج الحوالات النقدية لصندوق الرعاية الاجتماعية مستقبلاً.

حضر اللقاء المدير التنفيذي لصندوق الرعاية الإجتماعية نجلا الصيادي ومدير عام صندوق الرعاية الاجتماعية بعدن سالم الرباش ومدير عام ادارة تنمية المستقيدين بالصندوق طالب حامد محمد الحاج ومسؤول الاتصال الخارجي باليونيسيف علي قاسم .