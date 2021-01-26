انطلاق بطولة ألعاب القوى لمدارس التعليم الثانوي في عدن الخميس المقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

تنطلق يوم الخميس المقبل فعاليات بطولة ألعاب القوى لمدارس التعليم الثانوي في العاصمة المؤقتة عدن التي ينظمها مكتب التربية والتعليم في إطار الخطة العامة لإدارة الأنشطة المدرسية لعام 2021م بالتنسيق مع إتحاد ألعاب القوى في عدن.



ويتنافس المشاركون في فعاليات البطولة التي ستقام على مضمار الفقيد العولقي بملعب 22 مايو بالمدينة الرياضية في مديرية الشيخ عثمان، على سباق 100 متر - 200 متر - 400 متر - 800 متر - 1500 متر - 4 × 100 متر تتابع والوثب الطويل ودفع الجلة.

وتشارك كل مديرية من مديريات عدن الثمان بعدد سبعة لاعبين، بالإضافة إلى مدرب وإداري الفريق، ويمنح للاعبين الحاصلين على المركز الأول الميداليات الذهبية والمركز التاني الميداليات الفضية والمركز الثالث الميداليات البرونزية وأصحاب المراكز الأولى فرقيا كؤوس.