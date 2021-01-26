تدشين مشروع تمكين الأيتام في مأرب واجراء 6 عمليات قلب بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشروع تمكين الأيتام اليمنيين وتعزيز صمودهم في محافظة مأرب.



ويهدف المشروع إلى تقديم الرعاية التكاملية لأسر الأيتام والتعافي الاقتصادي من خلال تأمين الرعاية الصحية والتعليمية وضمان الوصول للخدمات التعليمية.

وأشاد وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله الباكري، بالجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في الوقوف إلى جانب اليمنيين في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وفي المكلا أجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان، خلال اليوم الأول لحملته الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح للأطفال في مدينة المكلا، 6 عمليات جراحية منها 4 جراحات قلب مفتوح، وعمليتين اثنتين للقسطرة تكللت جميعها بالنجاح.