المهرة.. بدء حملة لضبط صيادي صغار "الشروخ" ومنع الوسائل المخالفة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الهيئة العامة للمصائد السمكية بمحافظة المهرة، الثلاثاء، بدء حملة لضبط المخالفين من الصيادين الذين يصطادون صغار سمك الشروخ واستخدام الوسائل الممنوعة المخالفة لقانون الصيد.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مدير عام إدارة الرقابة والتفتيش بالهيئة عبدالعزيز عليان، إن "الحملة انطلقت من منطقة محيفيف بمديرية الغيضة وستستمر على امتداد الشريط الساحلي بالمحافظة، حتى القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد الحياة البحرية".



وأوضح أن هذه الحملة تأتي ضمن خطة الهيئة العامة للمصائد السمكية بشأن تفعيل وتعزيز دور الرقابة والتفتيش البحري بما يكفل الحفاظ على الثروة السمكية ومنع الصيد غير القانوني، ومنع استخدام الشباك الوسائل المحرمة قانونيا في عملية الصيد وخاصة صغار الشروخ.



ودعا عليان الصيادين إلى الالتزام بالقانون ومن يخالف سيعرض نفسه للمسألة القانونية والعقوبات المحددة في قانون تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية بما يكفل الحفاظ على صغار الشروخ والحد من استنزاف المخزون السمكي.



يشار إلى أن للمهرة الواقعة أقصى شرق اليمن؛ ساحل بحري يمتد لحوالي 550 كيلو متر تقريباً، ويشكل الصيد مصدر لعدد كبير من السكان.

