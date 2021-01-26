شكرا لبحثكم عن خبر البدء بصرف مرتبات شهري أغسطس وسبتمبر 2020 لمنتسبي وزارة الداخلية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلنت وزارة الداخلية ، اليوم ، البدء بصرف مرتبات شهري أغسطس وسبتمبر للعام المنصرم 2020م، إبتدأ من يوم الأثنين 25 يناير 2021م ، وعلى مرحلتين ، في كل من ديوان عام الوزارة وكافة الوحدات الأمنية التابعة لها في عموم المحافظات المحررة.

واوضحت الوزارة في بيانها بإن عملية صرف مرتبات شهري أغسطس وسبتمبر 2020م بدأت يوم الاثنين الموافق 25 يناير 2021م ، وعلى مرحلتين .

وأضاف البيان بأن المرحلة الأولى بدأت من مساء يوم الاثنين 25 يناير 2021م بصرف مرتبات شهر أغسطس للعام 2020م عبر شركة القطيبي للصرافة لكلا من ديوان عام الوزارة والواصلين وقيادة قوات الأمن الخاصة وأمن محافظة الحديدة وأمن محافظة صنعاء وقوات النجدة عدن والمنطقة الحرة وقوات الأمن الخاصة فرع لحج وأمن المطار ومعسكر النصر ومصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني ومصلحة الهجرة والجوازات ، لافتا إلى أن مرتبات شهر سبتمبر 2020م لديوان عام الوزارة فقط سيتم صرفها عبر شركه الانماء اكسبرس إبتدأ من يوم االثلاثاء الموافق 26 يناير 2021م ، فيما ستتم عملية صرف مرتبات شهر سبتمبر للعام 2020م لكلا من الواصلين وقيادة قوات الأمن الخاصة وقوات النجدة عدن وأمن محافظة صنعاء وأمن محافظة الحديدة وأمن المنطقة الحرة ومصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني ومصلحة الهجرة والجوازات وقوات الأمن الخاصة فرع لحج وأمن المطار ومعسكر النصر عبر شركه عدن للصرافة إبتدأ من يوم الثلاثاء الموافق 26 يناير 2021م.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن مرتبات شهري اغسطس وسبتمبر 2020م لكلا من أمن محافظة عدن، وأمن محافظة لحج ، وأمن محافظة أبين ، سيبدأ الصرف من يوم الاربعاء تاريخ 27 يناير 2021م ،لافتا إلى أن المرحلة الثانية من صرف المرتبات لبقية المحافظات سيتم الاعلان عنها لشهري أغسطس وسبتمبر للعام المنصرم 2020م خلال الأيام القادمة بمشيئة الله.

ودعا البيان جميع منتسبي الوزارة الالتزام بالأنظمة واللاوائح ، واصطحاب الوثائق الثبوتية كاملة لاستلام مرتباتهم ، مشيرا بإن عملية الصرف تأتي تنفيذا لتوجيهات معالي وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان ومتابعته المستمرة لصرف المرتبات وإستكمال جميع إجراءات صرف مرتبات منتسبي الوزارة للعام المنصرم 2020م، وتجاوز كل الصعوبات والمعوقات التي تعتري عملية الصرف حتى يتمكن جميع منتسبي الوزارة من استلام مرتباتهم بكل يسر وسهولة.