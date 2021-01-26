شكرا لبحثكم عن خبر حقيقة انسحاب اللواء هيثم قاسم طاهر من الساحلي الغربي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - طالعنا عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية ما اوشيع انها رسالة استقالة الى اللواء /هيثم قاسم طاهر واذا اننا ننفي نفيا قاطعا ماتم تداوله من خطاب مفبرك ورسالة منسوبة الى قائد لواء 20 مشاة وبالقدر الذي تفاجئنا بكميات القذارة الذي يحتويه الخطاب والذي يدل على ماوصل اليه الخصم ومن يواليهم من انحطاط اخلاقي وبذاءة قيمية وفشل وانهزامية امام قواتنا المسلحة،فاننا نؤكد للجميع تحري المعلومة من مصادرها وعدم الانصات والاستماع الى ماتنشره الاقلام المدسوسة والمواقع الصفراء الذي يغيضها تماسك وانتصار ابطال قواتنا المسلحة في الساحل الغربي والوية المشأة بقيادة القائد اللواء/هيثم قاسم طاهر وماقدمته وتقدمه من ملاحم و تضحيات لايمكن ان نتخلا عنها ،فمثلما حملنا اكفاننا على اكتافنا وقدمنا سيلا من الدماء لدحر المشروع الايراني فاننا سنواصل السير على نفس الدرب وتحت قيادة القائد اللواء /هيثم قاسم طاهر . العميد/زكي عبدالقوي قائد لواء 20 مشاة جبهة الساحل الغربي

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