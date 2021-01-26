الوزير شبيبة يناقش أوضاع مكتب أوقاف تعز ومستجدات أرض عصيفرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

عقد وزير الأوقاف والإرشاد محمد عيضة شبيبة، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً لمناقشة أوضاع مكتب أوقاف تعز، ومستجدات أرض عصيفرة التي تم التوجيه بإيقاف أي إجراءات فيها حتى يتم مراجعة الإجراءت القانونية المتعلقة بها .



واستمع الوزير خلال الاجتماع، إلى شرح مفصل من قبل مدير مكتب الاوقاف بتعز القاضي خالد البركاني، حول سير عمل المكتب والصعوبات التي توجهه، والإجراءات التي اتخذت لمعالجة مشكلة أرض عصيفرة.

وشدد الوزي ، على أهمية الانضباط الوظيفي وتفعيل الدور الإرشادي في المدينة التي لا زالت ترزح تحت حصار مليشيا الحوثي الإرهابية..مؤكدا بأن الوزارة تعمل على تجاوز كافة المعوقات والصعوبات التي تواجه عمل المكتب، وحشد كافة الجهود لتفعيل العمل الوقفي والرسالة الإرشادية الوسطية، لما من شأنه مصلحة حفظ الوقف وحقوق الواقفين، ويعزز المصلحة العليا للدين والوطن.

واكد على أهمية فصل التنازع في ملكية الأراضي بأحكام قضائية، وتغليب المصلحة العليا في التأجير ورعاية الأوقاف..داعيا الأجهزة الأمنية لحماية الأوقاف من أي أعمال تخريبية أو نهب أو سلب، والتصدي للنافذين الذين يستغلون نفوذهم في نهب أموال الوقف والعبث بها .