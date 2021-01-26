اجتماع بعدن يناقش سير نشاط وزارة الادارة المحلية والاحتياجات الاولوية للعام الجاري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع عقد، اليوم، بالعاصمة الؤقتة عدن، برئاسة وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الموارد المالية المحلي عوض مشبح، سير نشاط الوزارة والاحتياجات الاولوية الذي تتطلبها الوحدات المحلية خلال خطة العام الجاري.



وتطرق اللقاء بحضور الوكيل المساعد لقطاع الرقابة المالية والتمويل عبدالغفار العيسائي ومدير عام الموارد البشرية سلطان سعيد ومدير غرفة العمليات بالوزارة علي ابو سعيده وموظفي الوزارة، الى أهمية استمرار الاتصال والتواصل مع المحافظات..مثمناً بالجهود التي تقوم بها عمليات الوزارة والتعاون والتكامل بين موظفي القطاعات والإدارات من أجل تحقيق الأهداف المرجوة وإنجاز المهام والمعاملات حسب التخصصات والمهام.

وشدد وكيل وزارة الإدارة المحلية، على أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالدوام الرسمي ومحاسبة المقصرين وفقاً للوائح الإدارية والمالية.. مشيداً في الوقت ذاته بطاقم الوزارة على ما يبذله من جهودٍ جبارة في المتابعة والرقابة والاشراف والتقييم لأعمال السلطات المحلية وإعداد التقارير الدورية اللازمة المالية، الادارية من مخرجات واعمال الوحدات الإدارية في جميع المحافظات المحررة.