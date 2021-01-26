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مدير منفذ الوديعة يعلن السماح السفر من اليمن والى السعودية عبر حافلات النقل الدولي

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدير منفذ الوديعة يعلن السماح السفر من اليمن والى عبر حافلات النقل الدولي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

اعلن مدير منفذ الوديعة البري مطلق الصيعري، اليوم، بدء السماح للمسافرين اليمنيين من اليمن والى المملكة العربية السعودية عبر حافلات النقل الدولي.

 

واوضح مدير المنفذ وفقا لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) ، انه ابتداء من يوم، غداً الاربعاء، سيتم السماح للمسافرين اليمنيين بالمرور عبر المنفذ قدوماً ومغادرة على متن حافلات النقل الدولي ( الباصات) مع الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بفيروس المستجد(كوفيد-19).

 

واشار الصيعري، الى انه تم ابلاغ شركات ومكاتب النقل الدولي بالتعليمات والاجراءات الجديدة..مهيباً بالجميع التقييد بالتعليمات لما فيه سير عملية النقل والدخول والخروج من المنفذ بكل سهولة ويسر ودون تأخير.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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