طلاب من كلية ناصر للعلوم الزراعية يتعرفون على أنشطة هيئة المواصفات في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

تعرف عدد من طلاب وطالبات المستوى الثالث بكلية ناصر للعلوم الزراعية في جامعة عدن، اليوم، على أنشطة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في العاصمة المؤقتة عدن، ومعايير الهيئة المعتمدة بشأن أسس سلامة الغذاء والإجراءات الرقابية لضبط جودة السلع والمنتجات.



وقدم عدد من الفنيين المختصين في الهيئة، شرحا مفصلا للطلاب حول أنشطة الإدارات المختلفة في هيئة المواصفات والأجهزة الفنية المستخدمة في اختبار المنتجات الغذائية، وكذا إجراءات الهيئة للتحقق من سلامة المنتجات المستوردة والمصنعة محليا والرقابة على المنشآت.