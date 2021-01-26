شكرا لبحثكم عن خبر تفاصيل نجاة طفلين من عملية اختطاف في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - فشلت عصابة مكونة من امراءة ورجلين في تنفيذ عملية خطف لطفلين، مساء اليوم في عدن.

وتعرض طفل يبلغ 4 أعوام وشقيقته سنتين لمحاولة إختطاف في بلوك 36 بالمنصورة بعدن، من قبل عصابة مكونة من امرأة ورجلين احدهم يقود السيارة.

وافاد شهود عيان لعدن تايم: ان احد الخاطفين قام بتخدير الطفلين بمخدر عبر الأنف ثم قال بسحبهما إلى السيارة التي تنتظر فيها المرأة والسائق، قبل ان تشك امرأة كانت تراقب المشهد عن قرب بالامر للاستغاثة بالمواطنين، ما دفع العصابة لرمي الضحيتين والفرار إلى مكان مجهول.

واصيبت أم الطفلين اللذان يرقدان في المستشفى بصدمة أسقطت على اثرها حملها الذي دخل شهره الخامس.

يذكر أن اختطاف الأطفال يتم بدافع الشحاتة حيث تقوم عصابات باستخدام أطفال أو تأجيرهم لشحاتين.

ودعا نشطاء أجهزة الأمن إلى التحري عن الاشخاص الذين يستخدمون الأطفال في الشحاتة.