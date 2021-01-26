شكرا لبحثكم عن خبر وزير المالية يوجه بتشكيل لجنة لإستكمال إجراءات صرف مرتبات موظفي الدولة عبر كاك بنك والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ترأس وزير المالية سالم بن بريك، اجتماع موسع اليوم في ديوان الوزارة بالعاصمة عدن، لمناقشة الية صرف مرتبات الجهاز الاداري للدولة عبر بنك التسليف الزراعي "كاك بنك".

وناقش الاجتماع الذي ضم عددا من وكلاء وزارة المالية ورئيس مجلس إدارة كاك بنك حاشد الهمداني، آلية صرف مرتبات منتسبي القطاع الإداري للدولة والموظفين النازحين بشكل تدريجي، عبر فروع كاك بنك ووكلائه في عموم المحافظات المحررة، في إطار قيام وزارة المالية بمسؤولياتها ومهامها على أكمل وجه.

ووجه وزير المالية بتشكيل لجنة تواصل من الوزارة والبنك لسرعة استكمال إجراءات صرف المرتبات عبر البنك بشكل تدريجي عقب فصله نظامه عن صنعاء بالكامل وبما يسهم في حل مشكلة السيولة النقدية التي يواجهها البنك المركزي اليمني.

وحث الاجتماع ادارة البنك على ضرورة وضع معالجات فورية لاي اشكاليات قد تعيق عملية الصرف.