البحسني يرأس الاجتماع الدوري الثاني للدفع بعملية الاستثمار بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ترأس محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، الاجتماع الثاني لمناقشة الدفع بعملية الاستثمار بالمحافظة، بحضور وكلاء المحافظة، والمسؤولين في قيادة المكاتب التنفيذية الخدمية ذات العلاقة، وعدد من المستثمرين.



وأكد المحافظ البحسني، ان هذه الاجتماعات ستتواصل بشكل دوري لمعالجة معوقات الاستثمار والدفع بعجلة الاستثمار، ومساعدة المستثمرين الجادين، لإقامة مشاريع تخدم تطوير الاستثمار والتنمية، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

ووجه المحافظ بتفعيل العمل في النافذة الواحدة ومنح أعضائها صلاحيات أوسع لضمان سرعة تخليص معاملات المستثمرين، كما وجه بتشكيل لجنة لمتابعة قضايا الأراضي والاستثمار برئاسة وكيل المحافظ للشؤون المالية والإدارية.

واستمع المحافظ من عدد من المستثمرين إلى أبرز المعوقات التي تعترض اقامة مشاريعهم الاستثمارية والسياحية، بالإضافة إلى عدد من إشكاليات الأراضي، موجهاً المسؤولين بالمرافق المختصة بتسهيل هذه المعوقات ومعالجتها بما يضمن سلاسة تخليص معاملات المستثمرين والمواطنين على حد سواء.

حضر اللقاء وكلاء المحافظة للشؤون الفنية المهندس أمين سعيد بارزيق، وللشؤون المالية والإدارية الدكتور أحمد سالم باصريح، والوكيل المساعد فهمي عوض باضاوي، ومديرو الاستثمار والأراضي والأشغال والصناعة والضرائب والشؤون القانونية والكهرباء والسلطة المحلية بمديرية مدينة المكلا.