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وزير الشباب والرياضة يؤكد على دعم قطاعي الاعلام والتأهيل والتدريب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 يناير 2021

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أكد وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري، حرص قيادة الوزارة على دعم قطاعي الادارة العامة للاعلام و الادارة العامة للتدريب والتأهيل بالوزارة ، وتعزيز دورهم في ابراز نشاطات الوزارة وتأهيل الكادر الرياضي محليا و خارجيا .

 

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، بقطاعي الإعلام والتأهيل والتدريب بديوان عام الوزارة..مشيدا بالدور الكبير الذي لعبته الادارتين خلال الفترة الماضية من خلال النجاحات التي حققتها الوزارة على مختلف النشاطات و الشبابية.

 

وقدم كلا من مدير عام الاعلام فرحان المنتصر، و مدير عام التأهيل والتدريب سعد العمري، شرحا عن المرحلة السابقة وأبرز الصعوبات التحديات التي واجهت العمل.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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