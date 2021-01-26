وزير الشباب والرياضة يؤكد على دعم قطاعي الاعلام والتأهيل والتدريب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري، حرص قيادة الوزارة على دعم قطاعي الادارة العامة للاعلام و الادارة العامة للتدريب والتأهيل بالوزارة ، وتعزيز دورهم في ابراز نشاطات الوزارة وتأهيل الكادر الرياضي محليا و خارجيا .



جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، بقطاعي الإعلام والتأهيل والتدريب بديوان عام الوزارة..مشيدا بالدور الكبير الذي لعبته الادارتين خلال الفترة الماضية من خلال النجاحات التي حققتها الوزارة على مختلف النشاطات الرياضية و الشبابية.

وقدم كلا من مدير عام الاعلام فرحان المنتصر، و مدير عام التأهيل والتدريب سعد العمري، شرحا عن المرحلة السابقة وأبرز الصعوبات التحديات التي واجهت العمل.