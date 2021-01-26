تنفيذ حملة واسعة لإزالة المخلفات من شوارع تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

نفذت شرطة السير بمحافظة تعز، اليوم، حملة واسعة لإزالة المخالفات والمظاهر العشوائية من الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة.



واوضح مدير شرطة السير بالمحافظة العقيد عبد الله راجح، ان الحملة تهدف الى إزالة المخلفات والبسطات المخالفة..مؤكداً على أهمية تعاون الجميع لانجاح الحملة لما لها من مردود إيجابي في تنظيم حركة السير والتخفيف من الازدحام المروري في شوارع المدينة.

من جانبه، اشار مدير مديرية القاهرة سمير عبد الاله، الى أن الحملة تأتي تنفيذاً لتوجيهات محافظ محافظة تعز رئيس المجلس المحلي نبيل شمسان، الهادفة الى إزالة كافة العشوائيات من الشوارع الحيوية، وتكثيف أعمال النظافة من أجل إظهار مدينة تعز بالشكل اللائق والمظهر الجمالي المتميز .