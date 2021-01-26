وكيل وزارة الصناعة يناقش مع شركات التأمين إنعاش القطاع التأميني والتنمية الاقتصادية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وكيل وزارة الصناعة والتجارة علي عاطف، خلال لقائه بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع ممثلي عدد من شركات التأمين وإعادة التأمين، الصعوبات والتحديات التي تواجهها وسُبل إنعاش قطاع التأمين وتحقيق التنمية الاقتصادية.



وأكد المشاركون في الاجتماع، على أهمية تضافر جهود الجميع والعمل على تقديم التصورات والرؤى التي من شأنها الإسهام في خدمة المصلحة العامة والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية من خلال توفير خدمات تأمينية مثلى.

من جانبه أكد عاطف، استعداد الوزارة للتعاون مع شركات التأمين وحرصها على تقديم التسهيلات اللازمة لها وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجهها بهدف إنعاش قطاع التأمين .. آملا أن يكون العام الجاري 2021م عام استقرار وأمان للوطن.