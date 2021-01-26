مساعدات إماراتية جديدة في شبوة وسقطرى.. تفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية، لأكثر من 1500 من المحتاجين في محافظة شبوة اليمنية.



واستهدفت الدفعة الجديدة من المساعدات، سكان مركزي الطلح وثعلبة، بـ 330 سلة غذائية، حيث رحب السكان بالقافلة الإغاثية، موجهين الشكر للذراع الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة، في تخفيف معاناتهم، جراء الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهونها.

وفي سقطرى، بدأت لجنة التنمية بمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، مسحاً ميدانياً لتقدير احتياجات منطقتي روكب وشاذهر، وعدد من قرى الساحل الشرقي، من مولدات الكهرباء، إيذاناً بتوصيل التيار.

وشملت عمليات المعاينة، وضع التصورات الأولى لمتطلبات إنارة قرى مناطق الساحل الشرقي للأرخبيل، ومعاينة أنسب المواقع للمولدات الكهربائية. وأكد مدير شركة ديكسم باور وتكنولوجيا المياه، المهندس ياسر العاني، اعتزام مؤسسة خليفة الإنسانية، توصيل الكهرباء إلى قرى الساحل الشرقي، عبر مولدات كهربائية، داعياً الأهالي إلى الاستفادة من المنظومة، والحفاظ عليها.

ورحب السكان بجهود بمؤسسة خليفة الإنسانية، معربين عن تقديرهم الدور الإنساني والتنموي لدولة الإمارات العربية المتحدة، في مختلف أنحاء الجزيرة.