شكرا لبحثكم عن خبر موقع وزارة الخارجية الامريكية : جماعة الحوثي منظمة ارهابية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - واشنطن / سليمان عوض علي المرزقيتداول بعض زوار مواقع التواصل الاجتماعي خلال الايام الماضية خبر (اعتبروه) بمثابة مفاجاة من العيار الثقيل، وهو ان الموقع الرسمي لوزارة الخارجيه الامريكيه قد قام بحذف الخبر المتعلق بتصنيف جماعة الحوثي (انصار الله) كمنظمه ارهابية من الموقع الرسمي للوزارة، وقالوا انه يعد مؤشر عن تراجع ادارة الرئيس الامريكي بادين عن تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة ارهابية.

ان الخبر اعلاه عاري عن الصحة، وخبر تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة ارهابية مازال منشور في موقع وزارة الخارجية الامريكية. ما تم هو اجراء روتيني تقوم به وزارة الخارجية الامريكية لأي ادارة جديدة، حيث يتم أرشفة جميع الاخبار والمواضيع التي صدرت عن وزارة الخارجية خلال حكم الادارة السابقة.

وسيلاحظ زوار الموقع وجود توضيح حول هذا الامر، وفي نفس الوقت يقوم الموقع بإعطاء الزوار رابط جديد لصفحة الارشيف التابع لموقع وزارة الخارجية الامريكية.

واليكم رابط خبر تصنيف جماعة الحوثي منظمة ارهابية في ارشيف وزارة الخارجية الامريكية :

https://2017-2021.state.gov/terrorist-designation-of-ansarallah-in-yemen//index.html

عن عدن تايم