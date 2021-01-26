شكرا لبحثكم عن خبر خبير عسكري:الأسلحة التي تستخدمها مليشيا الحوثي لاستهداف الرياض تأتي من إيران والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد الخبير العسكري والاستراتيجي, اللواء الركن مستور الاحمري ان الأسلحة التي تستخدمها مليشيا الحوثي لاستهداف الرياض تأتي من إيران.

وقال .."عملية إطلاق الصواريخ هي عملية مستمرة منذ سنوات ترتفع وتيرتها مع ارتفاع التوتر في الشرق الأوسط وتخف أحيانا حسب التوجهات الإيرانية في المنطقة".

وأضاف في حديثه لنشرة الأخبار على قناة "الغد المشرق"..."المجتمع الدولي عندما يمارس ضغوط عندما تمارس الضغوط على أطراف عدة سواء الحكومة الإيرانية او المليشيات الحوثية او المليشيات التي تأتمر لإيران في المنطقة فجميعها تتجه في سياسيتها إلى الأضرار بالطرف الأخر في المنطقة , وذلك الأضرار سبب إدانة المجتمع الدولية له ان الهجمات تستهدف المدنيين بصواريخ , كان من الممكن عند عدم اعتراضها تسبب الكثير من الخسائر في صفوف المدنيين الذين هم خارج نطاق الصراع العسكري".

وتابع ""ميناء الحديدة هو النقطة الرئيسية لعملية وصول الأسلحة ولكن لا ننسى ان اليمن ذات سواحل طويلة تتعدى 2000 كيلومتر ومن الممكن ان تصل الأسلحة من عدة نقاط أخرى وهذا يناط عملية مراقبة الأسلحة بالقوات البحرية المتواجدة سواء من التحالف او من الدول الكبرى التي يهمها أمر المنطقة".

ونوه "لابد ان يكون هناك ثغرات لوصول الأسلحة ووجود خبراء إيرانيين في صنعاء مما يعطي دفع لعملية تركيب الصواريخ المسيرة ونلاحظ ان الطائرات المسيرة التي تستخدمهما المليشيات الحوثية في طور بدائي حيث ان عملية الاستهداف عادة ما تسقطها الدفاعات السعودية وتستهدف كثير من المدن والى الآن تطلق أكثر من 300 صاروخ جميعها يتم إسقاطها ولم تصل إلى أهدافها"