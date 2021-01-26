شكرا لبحثكم عن خبر بدء صرف تعزيزات رواتب يناير للقطاع المدني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد مصدر مسؤول في مكتب وزارة المالية بالعاصمة عدن في تصريح خاص لعدن تايم ان عملية صرف تعزيزات رواتب شهر يناير الجاري ستبدأ يوم غد الثلاثاء لمرافق ومؤسسات القطاع الحكومي المدني في عدن.

وقال المصدر لعدن تايم ان مكتب المالية تسلم اليوم المصرحات من الوزارة، على ان يتم البدء بصرفها للمكاتب التنفيذية بالقطاع المدني يوم غد.

وعن اسباب التاخير في صرف تعزيزات او مصرحات مرتبات شهر يناير، اوضح المصدر انه المكتب كان ينتظر وصول تلك المصرحات من الوزارة وهو ما تم اليوم، مشيرا بأنه عادة بداية كل عام تتأخر المرتبات بسبب تلك المصرحات.

في غضون ذلك علمت عدن تايم ان القطاع الامني والعسكري سيتم صرف مرتبات منتسبيه ايضا ولشهر واحد فقط، ورجحت المصادر ان يتم ذلك خلال اليومين القادمين.

وكانت وقفة احتجاجية نظمها عدد من متقاعدي الجيش والامن صباح اليوم امام البنك المركزي في عدن بسبب تاخر صرف مرتباتهم منذ اشهر عديدة، وحمل المحتجون المسؤولية على البنك المركزي، بينما ادارة البنك اكدت ولا زالت تؤكد ان البنك المركزي جهة منفذة لما يتلقاه من اوامر صرف حكومية بما يتوافق مع ما يتوفر لديه من سيولة نقدية شحيحة في ظل استمرار امتناع فروعه في المحافظات من توريد ايراداتها السيادية والمركزية اليه في عدن، وعدم قدرة الحكومة على اجبار تلك الفروع بالتوريد الى مركزي عدن.