وزير الزراعة والثروة السمكية يجتمع بقطاع الإنتاج الزراعي في الوزارة

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يزيد بن سلمان - شبوة -
عدن - إعلام الوزارة
التقى وزير الزراعة والري والثروة السمكية نائب الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء سالم السقطري، صباح اليوم، بالعاصمة عدن، بقطاع الإنتاج الزراعي في الوزارة، لبحث آلية العمل المتعلقة بوصول الأسمدة والمبيدات للمزارعين في المحافظات المحررة.
وخلال الاجتماع ناقش السقطري مع وكيل الوزارة لقطاع الإنتاج م. عبد الملك ناجي، آلية تنظيم استيراد الأسمدة والمبيدات، وكيفية مكافحة التهريب التي تتم عبر السواحل.
واستمع الوزير من مدير عام الإنتاج النباتي م. رشدي الشبوطي، إلى شرح حول عملية دخول الأسمدة وكيفية استفادة المزارعين منها، وحث السقطري على تجنب استيراد الأنواع الخطرة التي تستخدمها الجماعات المسلحة في أعمالها الإرهابية.
حضر اللقاء م. بدران محمد مدير عام الرقابة على الجودة، و م. نادية سلطان مدير عام المرأة الريفية.
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