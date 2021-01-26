شكرا لبحثكم عن خبر الوزير السقطري يلتقي قيادة الدعم والإسناد بالعاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن - إعلام الوزارة

استقبل معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية نائب الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء سالم السقطري، صباح اليوم، في مكتبه بديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، قيادة الدعم والإسناد لتنسيق العمل بين الوزارة والسلطات الأمنية.

وخلال اللقاء رحّب الوزير السقطري بقائد ألوية الدعم والإسناد العميد محسن الوالي، وأركان الدعم والاسناد العميد نبيل المشوشي، وبحث معهم آلية التنسيق العمل المشترك فيما يخص الحفاظ على المنشآت والأصول التابعة للوزارة التي تقع في نطاق عملهم بمختلف مديريات العاصمة.

وحث السقطري قيادة الدعم والإسناد على تسهيل عمل الصيادين، وكذا الموردين إلى عدن من خارج المحافظة، لكي تتوفر الكمية الكافية من الأسماك التي يحتاجها المواطن.

وأبدت قيادة الدعم والاسناد استعدادها للتعاون مع الوزارة فيما يتعلق بالجانب الأمني وتسهيل العمل لاستعادة مؤسسات الدولة.