الهيئة العامة للمصائد السمكية بالمهرة تنفذ حملة للحفاظ على صغار الشروخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بدأت الهيئة العامة للمصائد السمكية بمحافظة المهرة اليوم الثلاثاء، حملة لضبط المخالفين من الصيادين الذين يصطادون صغار الشروخ واستخدام الوسائل الممنوعة المخالفة لقانون الصيد.



وأشار مدير عام إدارة الرقابة والتفتيش بالهيئة العامة للمصائد السمكية عبدالعزيز عليان وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الحملة إنطلقت من منطقة محيفيف بمديرية الغيضة وستستمر على إمتداد الشريط الساحلي بالمحافظة حتى القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد الحياة البحرية .. موضحاً أن هذه الحملة تأتي ضمن خطة الهيئة العامة للمصائد السمكية بشأن تفعيل وتعزيز دور الرقابة والتفتيش البحري بما يكفل الحفاظ على الثروة السمكية ومنع الصيد غير القانوني ومنع استخدام الشباك الوسائل المحرمة قانونيا في عملية الصيد وخاصة صغار الشروخ.

ودعا عليان الصيادين إلى الالتزام بالقانون ومن يخالف سيعرض نفسه للمسألة القانونية والعقوبات المحددة في قانون تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية بما يكفل الحفاظ على صغار الشروخ والحد من استنزاف المخزون السمكي.