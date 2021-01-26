وزير الاتصالات يطلع على سير عمل هيئة البريد ويناقش مع قيادتها خطة المرحلة المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور نجيب العوج، اليوم، على سير العمل في مقر الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي وإدارات وأقسام الهيئة بالعاصمة المؤقتة عدن.



وترأس الوزير العوج، اجتماعا ضم رئيس الهيئة عزالدين العمودي وعدد من مسؤوليها، جرى خلاله مناقشة أوضاع ومستوى خدمات الهيئة وخطة عملها خلال المرحلة المقبلة من العام الجاري 2021م.

واستمع وزير الاتصالات، من رئيس هيئة البريد وعدد من مدراء الفروع إلى شرح مفصل حول الوضع الحالي في هيئة البريد وفروعها بالمحافظات والتحديات والعراقيل التي تواجه سير العمل.

وشدد الدكتور العوج، على ضرورة تكاتف جهود الجميع لمواجهة التحديات وتجاوزها وتفعيل عمل الهيئة والتنسيق مع الجهات الحكومية لضمان سير العمل بالشكل المطلوب والاهتمام بتوسيع وتطوير أداء البريد بالاعتماد على التقنيات والأنظمة الحديثة.