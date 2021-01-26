وزير الخارجية يبحث مع نظيره العماني سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع وزير الخارجية العماني، بدر بن حمد البوسعيدي، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والاواصر التاريخية المشتركة.



واستعرض بن مبارك، مستجدات الاوضاع في بلادنا والتأكيد على حرص الحكومة الشرعية على السلام بالرغم ما وجهته من تعنت وصلف من قبل المليشيات الحوثية..مثمناً إدانة سلطنة عمان الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي اثناء وصول الحكومة اليمنية للعاصمة المؤقتة عدن..مشيرا إلى أن ذلك الهجوم الذي أثبتت التحقيقات وقوف المليشيا الحوثية الإرهابية وراء الاستهداف لم يزد الحكومة إلا إصراراً على تحقيق السلام ومواجهة التحديات والعمل من العاصمة المؤقتة عدن وصولاً لتحقيق الأمن والاستقرار والتعافي الاقتصادي الذي ينشده الشعب اليمني..موضحاً خطورة الأعمال الارهابية التي تقوم بها الميليشيا الانقلابية مما يفاقم الاوضاع الانسانية من سيء الى أسوء ويهدد امن وسلامة المنطقة.

من جانبه جدد وزير الخارجية العماني، ادانته الشديدة للهجوم ووقوع ضحايا مدنيين..مقدماً التعازي لأسر الضحايا.. متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

وأكد وزير الخارجية العماني، موقف بلاده الثابت والداعم لوحدة اليمن وسيادة وسلامة أراضيه..معرباً على تطلعه لتحقيق السلام في اليمن واستئناف العملية السياسية لما فيه مصلحة للشعب اليمني وانهاء الحرب..مجدداً تقديم بلاده كافة اوجه الدعم لبلادنا وحرصه على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء سفير بلادنا لدى سلطنة عمان خالد بن صالح بن شطيف.