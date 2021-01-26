محافظ لحج يشكل لجنة فحص وثائق مواقع البنى التحتية بالمدينة الخضراء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع عقد بمحافظة لحج، اليوم ، برئاسة المحافظ اللواء الركن أحمد تركي، ملفات البنى التحتية ومشاكل الأراضي الخاصة بمواقع الاستثمارات العقارية بالمدينة الخضراء بمديرية تُبَن بمحافظة لحج .



وأقر الاجتماع، إلزام شركات الاستثمار العقاري بالمدينة، بالتقيُّد بالاتفاقات التشجيعية المقدَّمة والتسهيلات الممنوحة لها من السلطة المحلية، وأهمية إقامة الشركات الاستثمارية لمشاريع الخدمات الأساسية لازدهار المجتمع، وتسليمها مواقع مخطَّطات المنافع العامة بالمدينة إلى مرافق الدولة المعنية، وسرعة تمكين المواطنين المستفيدين من حقوقهم المتمثِّلة في المباني السكنية التجارية.

ووجه المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة وكيل المحافظة العميد الركن عبد الفتَّاح الحُجَيلِي، لسرعة فحص وثائق المحضر الرسمي الخاص بتسلُّم مواقع مشاريع المدينة الخضراء الخدمية من شركات الاستثمار، والتعجيل في الفصل في شكاوى المواطنين من عدم تسليمهم عقودهم المبرمة مع الشركات .