قطاع السكان ينظم ورشة للمصادقة على دليل الرعاية المجتمعية للامهات بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

افتتح نائب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالله دحان، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، ورشة العمل الخاصة بالمصادقة على دليل الرعاية المجتمعية للأم والوليد ودليل الطوارئ التوليدية والتي ينظمها قطاع السكان بوزارة الصحة في إطار مشروع التعافي وتقوية النظام الصحي (صحتي اولا) المدعوم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وتتناول الورشة التي يشارك فيها على مدى ثلاثة أيام سبعة وخمسون كادرا من المشتغلين بالصحة الانجابية في الوزارة والمحافظات ،معلومات ومعارف حول الادلة الوطنية للصحة الانجابية والرعاية المجتمعية للامهات والأطفال حديثي الولادة والطوارئ التوليدية والوليدية والاحالة والوصف الوظيفي لقابلات المجتمع والوقاية من العدوى ومكافحتها خلال جائحة كورونا٠

وفي الورشة التي حضرها وكيل وزارة الصحة لقطاع السكان الدكتور مصلح التوعلي، والوكيل المساعد لقطاع السكان الدكتورة إشراق السباعي، اكد نائب وزير الصحة، أهمية النقاش الجاد لموضوعات الورشة للخروج بنتائج معززة لعمل الخبراء الفنيين الذين عملوا على تحديث الادلة المختلفة..مشدداً على ضرورة إشراك قطاعات واسعة من المختصين لوضع مخرجات الورشة موضع التنفيذ وبما يسهم في تقليص الفجوة في الوفيات بين صفوف الأمهات والأطفال.