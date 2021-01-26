وزير الشؤون الاجتماعية يلتقي القائم بأعمال مدير صندوق الأمم المتحدة للسكان بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري، اليوم ، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع القائم بأعمال مدير صندوق الأمم المتحدة للسكان حين بول، ومنسق كتلة العنف القائم على النوع الاجتماعي اينار حسن، أنشطة ومشاريع الصندوق في بلادنا.



وخلال اللقاء استمع الوزير، الى شرح عن ما يقدمه صندوق الأمم المتحدة للسكان، من خدمات ومشاريع لدعم قطاع النوع الاجتماعي وتقديم برامج للشباب وعدد من المشاريع في الدعم النفسي والقانوني ودور الايواء.

وأشاد الوزير بدور الصندوق في توسيع عمله مع الجمعيات والمؤسسات ذات العلاقة، ومنحها فرص المساهمة في العمل لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومكافحته..داعياً ذات الجهات إلى تقديم العون والمساهمة في تحسين مستوى العمل في دار الأحداث بالعاصمة المؤقتة عدن وتطوير آليات العمل.

وشدد الدكتور الزعوري، على ضرورة المساهمة في العمل المشترك بين كافة الجهات وخلق علاقة تساعد في تحسين مستوى الأداء بين الوزاره والمنظمات، من خلال اللقاء المشترك مع الادارة العامة لصندوق الأمم المتحدة، وكتلة العنف القائم على النوع الاجتماعي والخروج بآليات مشتركة تساهم في رفع مستوى العمل وإعداد خطة الأمن والسلامة.

من جانبهما اشارا القائم بأعمال مدير صندوق الأمم المتحده للسكان بعدن ومنسق كتلة العنف القائم على النوع الاجتماعي اينار حسن، إلى أن الصندوق يغطي 90 بالمائة من المشاريع والتي من ضمنها العنف القائم على النوع الاجتماعي والزواج القسري والمبكر..منوهين إلى أن العديد من المشاريع تم إيقافها بسبب جائحة كورونا وتحولت الأنشطة تنظم عبر الإتصال المرئي .