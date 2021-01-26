مدير صناعة عدن يشيد بجهود شركة المطاحن في أستقرار أسعار الدقيق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

اشاد مدير مكتب الصناعة والتجارة بعدن المهندس محمد عبادي، بجهود مبادرة الشركة اليمنية للمطاحن وصوامع الغلال المتجسدة في حرصها على أستقرار أسعار الدقيق في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.



واكد عبادي خلال لقائه، اليوم، مدير عام الشركة اليمنية للمطاحن وصوامع الغلال بعدن وهران بدر، أستعداد مكتب الصناعة بعدن معالجة كافة الصعوبات والتحديات التي تواجه الشركة.

كما تم خلال اللقاء، مناقشة المتغيرات السعرية لدقيق القمح وتأثيرها على المواطن.