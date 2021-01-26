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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدير صناعة عدن يشيد بجهود شركة المطاحن في أستقرار أسعار الدقيق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 يناير 2021
متابعات_ الخليج 365
اشاد مدير مكتب الصناعة والتجارة بعدن المهندس محمد عبادي، بجهود مبادرة الشركة اليمنية للمطاحن وصوامع الغلال المتجسدة في حرصها على أستقرار أسعار الدقيق في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.
واكد عبادي خلال لقائه، اليوم، مدير عام الشركة اليمنية للمطاحن وصوامع الغلال بعدن وهران بدر، أستعداد مكتب الصناعة بعدن معالجة كافة الصعوبات والتحديات التي تواجه الشركة.
كما تم خلال اللقاء، مناقشة المتغيرات السعرية لدقيق القمح وتأثيرها على المواطن.