إب.. الحوثيون يقيلون مدير إحدى أكبر وأقدم مدارس المحافظة

المنامة - ياسر ابراهيم - أقالت مليشيات الحوثي الانقلابية، مدير إحدى أكبر وأقدم مدارس محافظة إب، وسط اليمن، ضمن مخطط استكمال حوثنة المؤسسات التعليمية.



وقالت مصادر تربوية إن مليشيا الحوثي، أقالت مدير مدرسة الشعب في مديرية المشنة بمدينة إب، الأستاذ وليد المنصوب، واستبدلته بموالٍ لها.



المصادر أفادت أن إقالة مدير مدرسة الشعب بمدينة إب، تأتي استهدافاً لدور المنصوب ومكانته التربوية في أوساط المواطنين، وضمن سياق تمارسه المليشيا الحوثية لحوثنة التعليم وتعيين موالين لها.



وأثار القرار استياء واسع في أوساط الطلاب ومجلس الآباء.



وخلال الأعوام الماضية، أقالت مليشيات الحوثي عشرات المدراء والمسؤولين في القطاع التربوي بمحافظة إب، وعينت موالين لها، فضلاً عن تغيير أسماء مدارس بمسميات ذات بعد طائفي في مختلف مديريات المحافظة.

