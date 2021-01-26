الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تندد بالإعتداءات الحوثية التي تستهدف السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

عبرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن استنكارها الشديد وتنديدها المطلق بالعمليات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها المليشيات الحوثية من حين لآخر والتي تحاول من خلالها استهداف أمن المملكة العربية السعودية وسلامة أراضيها.



وقالت الامانة العامة في بيان وفقا لوكالة سبأ الشرعية، إن الأمانة العامة إذ تدين بأشد العبارات الهجوم الصاروخي الإرهابي الذي حاولت من خلاله المليشيات الحوثية استهداف المدنيين في مدينة الرياض مؤخرا، والذي يعد دليلاً جديداً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والإستقرار في المنطقة العربية، وتهديد سلامة الملاحة الدولية ومصادر الطاقة العالمية، فإنها تثمن عالياً أداء القوات المسلحة السعودية في تصديها لهذه الأعمال الإرهابية وتضحياتها في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة أراضي المملكة ومواطنيها".

وجددت الأمانة العامة لمجلس وزارء الداخلية العرب، تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية، ووقوفها إلى جانبها في مجابهة الإرهاب ومواجهة المخططات الخارجية الرامية إلى النيل من أمنها واستقرارها.