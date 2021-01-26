وزير الصحة يناقش مع منظمة اليونيسيف انشطتها وتدخلاتها في القطاع الصحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح ، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن ، مع مدير مكتب منظمة اليونيسيف بعدن شارلز سوزوكي، انشطة وتدخلات المنظمة في القطاع الصحي في عدد من المحافظات.



وأستعرض اللقاء الذي حضره وكيلا وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي ، والطب العلاجي الدكتور شوقي الشرجبي ، أهم التدخلات والبرامج التي تنفذها منظمة اليونيسيف بالشراكة مع وزارة الصحة ودورها في تقديم اللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في إطار برنامج الشراكة العالمية الكوفاكس ،ودورها في تنفيذ برامج صحية خاصة بالتحصين الصحي والتغذية والإصحاح ، وصحة الأم والطفل وبناء القدرات ورفع مستوي مقدمي الخدمات ، وتعزيز برامج الطوارئ في التغذية .

و أكد وزير الصحة، على اهمية العمل المشترك ودعم البنى التحتية في المرافق الصحية ورفدها بالأجهزة والمعدات التي تمكنها من تقديم خدماتها الصحية على اكمل وجه..مشدداً على ضرورة الاهتمام بجوانب البناء والتدريب والتأهيل ومتابعة المشاريع أثناء التنفيذ ..مشيداً بدور المنظمة في تحسين القطاع الصحي في بلادنا.