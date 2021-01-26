سقطرى تشهد افتتاح طريقا جديدا في منطقة تامحك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 يناير 2021

الخليج 365 - سقطرى

شهدت أرخبيل سقطرى افتتاح طريق منطقة تامحك، عقب الانتهاء من عملية الشق التي جرى تنفيذها بدعم من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ضمن حزمة المشاريع التنموية التي تنفذها لصالح تعزيز الأمن والاستقرار وبث روح الحياة داخل مناطق الأرخبيل.



وشهدت لحظات الافتتاح إشادات وترحاب من قبل الأهالي الذين ثمنوا كل المساعي والجهود التي تبذلها مؤسسة خليفة لخدمة أهالي الأرخبيل وتذليل الصعاب لا سيما ان هذا الإنجاز سيحسن حياة اهالي تامحك ويخفف عنهم عملية التنقل ومشقة ومسافة الطريق.

وأوضح عيسى سعيد الحكمي مدير عام مديرية قلنسية في كلمتخ خلال الافتتاح، مدى المعاناة التي عاشها أهالي تامحك بمختلف فئاتهم العمرية في قطع مسافات طويلة وطرقات وعرة للوصول إلى وجاهاتهم، مشيداً بالدور الكبير الذي لعبته مؤسسة خليفة وحضورها الإنساني الذي رسم ملامح السعادة على وجوه أهالي تامحك.

ومن جانبه أشاد سالم داهق نائب رئيس لجنة التنمية بكل الجهود التي من شأنها نالت منطقة تامحك نصيبها من التنمية، مضيفا: إن هذا الإنجاز يأتي بحرص ومتابعة من قبل القائمين على مؤسسة خليفة التي تحرص على أن ينعم أهالي الأرخبيل بحياة سعيدة ومعيشة سهلة ومريحة.