تصاعد هجمات مليشيا الحوثي الإيرانية على المدنيين في الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 يناير 2021

شنت مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الثلاثاء، 86 خرقًا للهدنة الأممية في محافظة الحديدة، استهدفت في غالبيتها المدنيين.

