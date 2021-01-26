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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تصاعد هجمات مليشيا الحوثي الإيرانية على المدنيين في الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 يناير 2021
متابعات_ الخليج 365
شنت مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الثلاثاء، 86 خرقًا للهدنة الأممية في محافظة الحديدة، استهدفت في غالبيتها المدنيين.
وارتكبت عناصر المليشيا المدعومة من إيران عمليات عدائية عبر قصف واستهداف المناطق السكنية بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والقذائف المدفعية.
وكثفت هجماتها على مديرية حيس، ومنطقة الجبلية في مديرية التحيتا جنوبي المحافظة.