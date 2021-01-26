اخبار الخليج / اخبار اليمن

تصاعد هجمات مليشيا الحوثي الإيرانية على المدنيين في الحديدة

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تصاعد هجمات مليشيا الحوثي الإيرانية على المدنيين في الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

شنت مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الثلاثاء، 86 خرقًا للهدنة الأممية في محافظة الحديدة، استهدفت في غالبيتها المدنيين.

 

وارتكبت عناصر المليشيا المدعومة من إيران عمليات عدائية عبر قصف واستهداف المناطق السكنية بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والقذائف المدفعية.

 

وكثفت هجماتها على مديرية حيس، ومنطقة الجبلية في مديرية التحيتا جنوبي المحافظة.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا