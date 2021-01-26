مناقشة التدخلات الانسانية لمنظمة الهجرة الدولية بوادي وصحراء حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري ،اليوم، مع رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية في اليمن كريستا روت ستاينر ، التدخلات الانسانية للمنظمة ودورها في التنسيق مع المنظمات الاممية الاخرى للاستجابة للاحتياجات الانسانية للنازحين في وداي وصحراء حضرموت.



واستعرض اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة المساعد عبدالهادي التميمي، اتجاهات عمل المنظمة على مستوى مديريات وادي حضرموت والصحراء ، وبحث آفاق الشراكة بين السلطة المحلية والمنظمة لمساعدة الحالات التي تستدعي توفير سُبل العيش الكريم لها، وتمكينها من التغلب على مشكلات تدني وضعها المعيشي نظرا للأوضاع الراهنة التي تشهدها البلاد .

وأبدى الوكيل الكثيري، استعداد السلطة المحلية تذليل كافة الصعوبات أمام نشاط المنظمة لتتمكن من تقديم الخدمات الإنسانية للسكان من المواطنين والنازحين والتخفيف من معاناتهم.