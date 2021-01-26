شكرا لبحثكم عن خبر شاهد "صورة" قديمة ونادرة للرئيس الراحل علي عبدالله مع اللواء فيصل رجب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تبادل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة يظهر فيها الرئيس السابق علي عبدالله صالح وهو يمازح القيادي العسكري "فيصل رجب" والقابع حالياً اسيراً بيد الحوثيين. الزعيم مع القائد اللواء الاسير فيصل رجب في صورة ود وإبتسامة عز افتقدناها كثيراً ..

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