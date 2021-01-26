شكرا لبحثكم عن خبر شاهد..جاكيت محمد بن سلمان يثير ضجة في السعودية ويسبب أزمة لمتجر أجنبي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أثار جاكيت ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره الأخير في اجتماع مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

تصدر اسم العلامة التجارية البريطانية "فرانك ناماي"، قائمة الأسماء الأكثر بحثاً في السعودية على محرك البحث "غوغل"، وذلك بعد ظهور الأمير محمد بن سلمان في اجتماع الإعلان عن استراتيجية صندوق الاستثمارات، وهو مرتديا جاكيت دون أكمام من هذه العلامة التجارية، ونشط هاشتاغ بعنوان "#جاكيت محمد بن سلمان".

وبحث المغردون عن تفاصيل السترة وسعرها وطرق شرائها، ونتيجة التهافت على شرائها من المتجر الالكتروني، تسبب ذلك بعطل للموقع وتوقفه بسبب كثرة الطلب فنفدت من المتجر،