شكرا لبحثكم عن خبر حكومة بايدن تنسف امال الحوثيين وتجه لهم صفعة مدوية وتفرض عقوبات على خمس قيادات جديدة في صفوف الجماعة الإرهابية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 5 قياديين بجماعة "الحوثي" في اليمن متهمة إياهم بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تم تصنيف القادة الخمسة وفق قانون "ماغنيتسكي" الأمريكي كونهم أشخاصا أجانب، مسؤولين أو متواطئين، أو شاركوا بشكل مباشر أو غير مباشر في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين. فيما ردت جماعة "الحوثي"، على لسان عضو مجلسها السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، معتبرة أن العقوبات على قياداتها الخمسة "سياسية للتغطية على إرهاب الولايات المتحدة للشعوب".

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