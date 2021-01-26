شكرا لبحثكم عن خبر طفلة تعز تتمسك بعريسها الذي يكبرها بعشرات السنين رغم تدخل السلطات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أوقفت الشرطة في مدينة تعز حفل زفاف طفلة في الحادية عشر من العمر كونها لا تزال طفلة، وأودعت والدها السجن، لكن الطفلة رفضت قرار السلطات الأمنية الغاء زفافها وصممت على الزواج.

وقال رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة أحمد القرشي في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك: "بتدخل من سياج شرطة محافظة تعز تمنع تزويج طفلة في العاشرة وتحبس والدها وتلغي مراسيم الزفاف".

لكن عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، المحامية إشراق المقطري، قالت إن الطفلة "مصممة على الزواج".

وأوضحت المقطري في تغريدة لها على تويتر أن منظمات ومحاميات ومسؤول في الأمن التقوا اليوم الاثنين الطفلة ووالداها لمراجعة عقد الزواج.

وقالت المقطري: "اتضح أن الأب تزوج بعام 2005(لديه 6 أطفال) والطفلة من مواليد2006(عمرها 15سنة) ومصممة على الزواج".

وأشارت إلى أن الزوج يبلغ من العمر 20 عاما، وهو يعمل بمصنع في السعودية، وأن أسرة الطفلة " فقيرة جدا وتعيش في دكان" حسب قولها. ولم توضح ما إذا كانت الشرطة قد تراجعت عن قرار زفاف الطفلة.

ويعد زواج الصغيرات أو القاصرات كما يُطلق عليه إعلاميًا، مشكلة لطالما أُثيرت في اليمن، منذ سنوات طويلة، ومع استمرار الحرب في البلاد وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي مثلت بيئة خصبة لاتساع رقعة الظاهرة (زواج القاصرات).